Mercato - PSG : Donnarumma joue la montre !

24 avril 2021

Très apprécié par Leonardo au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma doit prendre une décision pour son avenir.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de sa génération, Gianluigi Donnarumma se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat. Le Milan AC souhaite absolument le garder, mais la presse italienne annonce qu’il existerait toujours une grande distance entre la proposition du club et les demandes de Mino Raiola, agent de Donnarumma. La Gazzetta dello Sport a notamment parlé de 12M€ par an demandé par le gardien, beaucoup trop pour le club milanais, ce qui pourrait laisser une chance au Paris Saint-Germain ! Ces dernières années, Donnarumma a plusieurs fois été tenté par Leonardo... et cet été pourrait être le bon moment !

Donnarumma fait patienter le Milan AC