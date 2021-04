Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo répond à l’énorme sortie du Real Madrid sur Mbappé !

Publié le 24 avril 2021 à 17h15 par A.C. mis à jour le 24 avril 2021 à 17h20

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé.

Si la prolongation de Neymar est imminente, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, la situation est bien différente pour Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas eu de réponse de la part du Français, alors qu’il ne lui reste qu’un peu plus d’un an de contrat. Mais le PSG a reçu une bonne nouvelle en provenance du Real Madrid, où l’on semble se résigner peu à peu pour Mbappé. « Si dans quelques années il faut un milliard pour signer Mbappé, pour une indemnité de transfert de 300M€ et lui verser un salaire de 60M€, d'où viendront-ils ? » a expliqué à AS le président Florentino Pérez, en pleine tourmente autour de la Super Ligue « Au départ, il n'y a rien sans recettes. Dites-moi comment Madrid, qui est un club qui appartient à ses socios, peut rivaliser avec un club-Etat ? ».

« On ne va pas rentrer là-dedans »