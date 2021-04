Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a déjà tout prévu pour l’arrivée de cette pépite du PSG !

Publié le 24 avril 2021 à 16h30 par T.M.

En fin de contrat et n’ayant pas trouvé d’accord avec Leonardo pour prolonger, Kays Ruiz s’apprête à quitter le PSG. A 18 ans, le milieu de terrain sera donc libre de s’engager où il le souhaite et l’ancien du FC Barcelone pourrait bien faire son retour en Catalogne, où on ne l’a jamais perdu de vue.

En 2015, le PSG avait réalisé un très joli coup. En effet, suite aux sanctions infligées au FC Barcelone concernant les transferts de joueurs mineurs, Kays Ruiz a dû quitter La Masia qu’il avait rejoint en 2009. Et c’est donc dans la capitale française que le talentueux milieu de terrain avait décidé de continuer sa formation. Avec les équipes de jeunes du PSG, Kays Ruiz s’est développé jusqu’à voir Thomas Tuchel lui donner sa chance de jouer en professionnel cette saison. Cependant, cette belle histoire touche à sa fin. Malgré tous les efforts de Leonardo pour offrir un nouveau contrat à l’ancien joueur du Barça, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre les deux camps. Et étant donné que Kays Ruiz voit son bail expirer à la fin du mois de juin, c’est donc vers un départ libre que le joueur de Mauricio Pochettino. Reste désormais à savoir où il continuera sa carrière. De plus en plus d’informations apparaissent à ce sujet que le futur ex-joueur du PSG ne devrait pas avoir de mal à rebondir tant il susciterait de nombreuses convoitises, que ce soit en France (OGC Nice, Montpellier) ou même à l’étranger. Et c’est d’ailleurs au FC Barcelone que l’avenir pourrait s’écrire. Ce vendredi, ESPN annonçait des discussions entre les Blaugrana et l’ancien talent de La Masia.

Une opération de longue date !