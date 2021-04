Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Sampaoli annonce son départ !

Publié le 24 avril 2021 à 14h45 par D.M.

Arrivé en 2017 à l’OM, Valère Germain a officialisé son départ ce samedi lors d’un entretien accordé à Canal+.

Président de l’OM, Pablo Longoria jouit d’une grande liberté à Marseille. Le dirigeant espagnol aurait commencé à dessiner les grandes lignes de son recrutement et il faudra s’attendre à de nombreux mouvements cet été notamment dans le sens des départs. Plusieurs joueurs de l’effectif voient leur contrat expirer à la fin de la saison et sont susceptibles de changer d'air à l’instar de Florian Thauvin, de Jordan Amavi, mais aussi de Valère Germain. Arrivé à l’OM en 2017, l’attaquant français ne fait pas partie des premiers choix de Jorge Sampaoli et ne devrait pas porter les couleurs phocéennes la saison prochaine.

« Ça a été une belle expérience à l’OM »