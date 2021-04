Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à blinder le successeur de Jordi Alba ?

Publié le 25 avril 2021 à 10h30 par K.V.

Pour succéder à Jordi Alba, les dirigeants du FC Barcelone auraient d'abord pensé à recruter avant de finalement se tourner vers une solution en interne. À tel point qu'ils aimeraient désormais prolonger celui qui devrait intégrer l'équipe première prochainement.

Et si le FC Barcelone avait les yeux bien plus gros que le ventre ? Désireux de renforcer l'effectif en vu de la saison prochaine, les dirigeants catalans ambitionnent de recruter plusieurs joueurs, à plusieurs postes différents, en commençant par le secteur offensif, si cher aux yeux de Ronald Koeman. Pour autant, les difficultés financières que connaît le Barça pourraient freiner les ardeurs dépensières des Blaugrana . C'est notamment pour cela qu'ils auraient, selon Mundo Deportivo , abandonner l'idée de dépenser de l'argent pour recruter un latéral gauche capable de succéder à Jordi Alba et qu'ils préféreraient se tourner vers Alejandro Balde, jeune joueur de 17 ans qui fait des merveilles avec l'équipe B.

Le futur Jordi Alba bientôt prolongé ?