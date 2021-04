Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande évidence pour l’avenir de Zidane !

Publié le 25 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Comme beaucoup, Nabil Fekir voit lui aussi Zinedine Zidane comme un possible futur sélectionneur de l’équipe de France.

Aujourd’hui sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas envie de penser encore à son avenir. Pour autant, cela n’empêche pas les rumeurs de se multiplier à propos du Français. Malgré un contrat jusqu’en 2022, Zizou pourrait ne plus être sur le banc de la Casa Blanca la saison prochaine. Face à cela, tout le monde cherche à savoir ce que pourrait alors faire Zidane et en cas de départ, de nombreux regards se tournent vers l’équipe de France, où il pourrait alors prendre la succession de Didier Deschamps.

« C’est normal de parler de lui pour ce poste »