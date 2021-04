Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour la succession de Jordi Alba !

Publié le 25 avril 2021 à 9h30 par K.V.

Annoncé depuis quelques temps maintenant sur les traces de José Gayà, le FC Barcelone pourrait finalement jeter l'éponge, désireux de réaliser des économies.

Du côté du FC Barcelone, on se prépare déjà aux très nombreux dossiers qu'il va falloir régler au cours de la prochaine fenêtre estivale de mercato. Désireux de renforcer leur secteur offensif, Ronald Koeman et le Barça n'en oublient pas pour autant les autres secteurs de jeu, à savoir un nouveau milieu, un nouveau défenseur central et des latéraux. Mais, pour combiner tout cela, il va également falloir manoeuvrer avec des finances mises à mal et, par conséquent, faire des économies. À tel point que les dirigeants du FC Barcelone auraient pris une décision radicale en ce qui concerne le flanc gauche de leur défense.

Objectif zéro dépense à ce poste !