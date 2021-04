Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La Super Ligue va bouleverser les plans de Florentino Pérez !

Publié le 25 avril 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que l’opération Kylian Mbappé au Real Madrid s’annonce compliquée, de nouveaux éléments viennent bouleverser les plans de Florentino Pérez qui aurait pu s'appuyer sur une vente de Martin Odegaard à Arsenal afin d'en partie financer le transfert de l'attaquant du PSG. Mais la Super Ligue aurait changé la donne.

Le Real Madrid et son président Florentino Pérez ont bien évidemment l’envie d’attirer l'attaquant du PSG Kylian Mbappé. Seulement, avec la suspension de la Super Ligue qui aurait pu permettre au Real Madrid une rentrée d’argent conséquente, d’autres problèmes viennent contrecarrer les plans de Florentino Pérez. En effet, ce jeudi déjà, le journaliste pour La Cuatro et Telecinco , Alvaro Montero assurait qu’il faudrait que les dirigeants merengue acceptent de sacrifier Dani Ceballos et Martin Odegaard, pour augmenter les chances du Real Madrid de boucler le transfert de Kylian Mbappé. De plus, un nouveau problème est arrivé ces derniers jours suite à l’arrêt de la Super Ligue.

Florentino Pérez ne veut pas vendre à Arsenal