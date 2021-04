Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un point de chute se dégage clairement pour l’avenir de Christophe Galtier !

Publié le 25 avril 2021 à 7h00 par H.G.

S’il est annoncé sur les tablettes de l’OL dans l’optique de succéder à Rudi Garcia, Christophe Galtier serait actuellement plus proche de rejoindre une autre écurie en France.

Alors que son contrat au LOSC expirera le 30 juin 2022, toute la question est de savoir ce que fera Christophe Galtier cet été. Mais une chose semble certaine pour l’heure : son avenir ne s’écrit plus dans le nord de la France. En effet, comme l'indique L’Equipe ce samedi soir, ses relations avec son précisant Olivier Létang ne seraient pas au beau fixe, chose qui devrait pousser le technicien français à ne pas rester à Lille pour y honorer la dernière année de son contrat. Cependant, cela ne veut clairement pas dire que Christophe Galtier mettra sa carrière d’entrainement entre parenthèses dans la mesure où une équipe de Ligue 1 serait déjà bien placée pour le récupérer.

L’OGC Nice en pôle pour récupérer Christophe Galtier !