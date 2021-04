Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La tendance se confirme sérieusement pour l’avenir de Galtier !

Publié le 24 avril 2021 à 23h30 par H.G.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022 au LOSC, Christophe Galtier pourrait bel et bien quitter le LOSC au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Si tout va bien pour le LOSC sportivement cette saison, l’écurie nordiste ayant de grandes chances de terminer l’exercice avec la possibilité de disputer la Ligue des Champions l’an prochain et même décrocher le titre en Ligue 1, le moins que l’on puisse dire est que les coulisses sont bien plus agitées. Cela s’est vérifié avec le départ de Gerard Lopez, mais pas que. En effet, actuellement, l’incertitude concerne directement Christophe Galtier, puisque l’entraineur français pourrait quitter Lille cet été, à un an de la fin de son contrat. Et cette tendance est plus que jamais en train de se confirmer…

Christophe Galtier vivrait ses dernières semaines au LOSC