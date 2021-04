Mercato - Bayern : Rummenigge confirme pour Flick !

Foot - Mercato - Bayern

Karl-Heinz Rummenigge le confirme, Hans-Dieter Flick, l’actuel entraîneur du Bayern Munich a demandé à quitter le club à la fin de la saison. La direction et le coach allemand doivent maintenant se mettre d’accord comme le dirigeant bavarois a tenu à le souligner ce samedi.

La semaine dernière, au micro de Sky Deutschland , Hans-Dieter Flick révélait avoir demandé à son comité de direction de rompre son contrat une fois que la saison sera arrivée à son terme alors que son prochain challenge devrait l'emmener à la tête de la sélection allemande. Comme l’a confié le président du conseil d'administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, dans des propos rapportés par iMiaSanMia , Hansi Flick a bel et bien tenu les propos qu'il a rapporté à la presse. « C'est un fait que Hansi Flick nous a dit qu'il voulait nous quitter après la saison. Nous nous sommes mis d'accord pour nous asseoir après le match à Mayence. Une chose doit être claire : si nous devons accéder à la demande de Hansi, toutes les parties doivent travailler ensemble pour trouver une solution qui satisfasse également le FC Bayern. Nous parlons d'un entraîneur qui a réalisé quelque chose d'historique avec nous & dont nous sommes très satisfaits du travail. ».

