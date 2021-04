Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour Ousmane Dembélé !

Publié le 24 avril 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone expirera le 30 juin 2022, le club catalan aurait la ferme intention de le prolonger après la belle saison 2020/2021 qu’il réalise.

Cette saison 2020/2021 est celle de la rédemption pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, l’ancien joueur du Borussia Dortmund arrivé en 2017 afin de remplacer Neymar décevait grandement les observateurs du club catalan en raison de ses blessures et de ses mauvaises performances, tout en sachant que son attitude a fréquemment été pointée du doigt. Mais tout a changé cette saison, puisque le Français réalise sa meilleure saison au Barça sous les ordres de Ronald Koeman. Ce dernier a fait d’Ousmane Dembélé un titulaire en puissance, et le moins que l’on puisse dire est que l’ancien attaquant du Stade Rennais lui rend bien cette confiance en se montrant pleinement impliqué et surtout décisif. Les soucis de comportement de l’ailier tricolore ont désormais disparu, de même que ses blessures, chose qui satisfait grandement le FC Barcelone. Par conséquent, ce n’est plus du tout l’hypothèse d’un départ qui est avancée dans la presse au sujet du Champion du monde 2018 comme par le passé, mais bien celle d’une prolongation de son contrat expirant le 30 juin 2022. Et visiblement, ce dossier aurait été érigé comme l’une des grandes priorités à remplir…

Le FC Barcelone ne veut absolument pas perdre Ousmane Dembélé !