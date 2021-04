Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Enorme coup de tonnerre pour l'avenir de Galtier !

Publié le 12 avril 2021 à 19h10 par D.M. mis à jour le 12 avril 2021 à 19h46

Christophe Galtier serait proche d’un accord avec l’OL. Mais les rumeurs sur l’avenir du technicien ne semblent pas perturber les dirigeants du LOSC.

Christophe Galtier pourrait marquer l’histoire du LOSC en remportant le titre de champion de France. Actuel leader au classement de la Ligue 1 avec trois points d’avance sur le PSG, le club lillois pourrait permettre à son entraîneur de remporter son premier titre de champion de France. Avant un départ en fin de saison ? Ces dernières semaines, Christophe Galtier a été lié à plusieurs équipes françaises à l’instar de l’OGC Nice ou encore de l’OL. Et avec le club lyonnais, les négociations seraient bien avancées.

Galtier proche d'un accord avec l'OL ?