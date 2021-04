Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone, City… Le choix de Lionel Messi se précise !

Publié le 12 avril 2021 à 16h10 par B.C. mis à jour le 12 avril 2021 à 16h11

Bientôt libre de tout contrat, Lionel Messi n’a pas encore prolongé son bail avec le FC Barcelone. Cependant, un accord pourrait bientôt être trouvé avec Joan Laporta.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, l’inquiétude grandit en Catalogne. L’Argentin avait en effet surpris tout le monde l’année dernière en révélant au grand jour ses envies d’ailleurs. Depuis, la situation a évolué puisque Lionel Messi entretient de bonnes relations avec Ronald Koeman et a assisté au retour de Joan Laporta, ancien président du club culé en 2003 et 2010. Ainsi, alors que le PSG et Manchester City restent intéressés par le sextuple Ballon d’Or, l’hypothèse d’une prolongation prend de l’ampleur pour Messi, et les derniers échos en provenance d’Espagne confirment la tendance.

Messi parti pour rester ?