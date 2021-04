Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Pablo Longoria faisait revenir… Bouna Sarr ?

Publié le 25 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, à l’OM, cela pourrait notamment bouger dans le couloir droit. Du sang neuf pourrait débarquer et Pablo Longoria pourrait notamment avoir un coup à jouer avec Bouna Sarr.

Ce vendredi, face à Reims, Pol Lirola a de nouveau été décisif avec l'OM. Enchainant les grosses performances, l’Espagnol est l’un des joueurs importants du schéma de Jorge Sampaoli. Cependant, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. En effet, pour le moment, Lirola est seulement prêté par la Fiorentina et si l’OM dispose d’une option d’achat, les 12M€ initialement fixés seraient trop élevés. Ainsi, Longoria aurait pour but de faire baisser l’addition et cela serait loin d’être gagné. Dans le même temps, Hiroki Sakai pourrait ne pas rester sur la Canebière et le poste droit pourrait alors être déserté.

Bouna Sarr sur le départ !