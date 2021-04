Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier départ à 0€ est confirmé !

Publié le 25 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Valère Germain a confirmé qu'il quitterait l'OM cet été alors que son contrat s'achève en juin prochain.

Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco, Valère Germain a connu des hauts et des bas à l'OM. Mais depuis l'arrivée de Dario Benedetto en 2019, son temps de jeu s'était déjà largement amenuisé avant d'encore se réduire avec le recrutement d'Arkadiusz Milik. Jorge Sampaoli l'utilise effectivement très peu, et alors que son contrat prend fin en juin prochain, Valère Germain a annoncé qu'il quitterait l'OM à l'issue de la saison.

Germain confirme son départ