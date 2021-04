Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain affiche déjà une préférence pour son avenir !

Publié le 24 avril 2021 à 15h45 par D.M.

Interrogé sur son avenir ce samedi, Valère Germain a officialisé son départ de l'OM. A la recherche d'une nouvelle équipe, l'attaquant aimerait rejoindre un club étranger.

C’était dans les tuyaux et c’est désormais officiel. Arrivé en 2017 à l’OM, Valère Germain va quitter le club marseillais à la fin de la saison. « Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera » a confié l’attaquant dans un entretien accordé à Canal + Sport. Agé de 31 ans, Germain est maintenant à la recherche d’une nouvelle équipe et n’a pas hésité à afficher une préférence pour son avenir.

« J’espère découvrir l’étranger »