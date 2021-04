Foot - Mercato - Liverpool

Mercato : Fekir revient sur son transfert avorté à Liverpool !

Publié le 24 avril 2021 à 15h05 par La rédaction

A l’été 2018, Nabil Fekir était tout proche de rejoindre Liverpool. Toutefois, le transfert ne s'est finalement pas fait et le joueur du Betis Séville est revenu sur ce dossier. .