Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Proche de Messi, il affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 25 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant côtoyé Lionel Messi pendant plusieurs saisons au FC Barcelone, Ivan Rakitic a dit ne vouloir que le bonheur de Lionel Messi même s’il aimerait que la légende vivante blaugrana passe encore quelques années en Catalogne.

Certes, au cours de son interview à Sport1 , Ivan Rakitic a reconnu ne pas avoir été le coéquipier le plus proche de Lionel Messi lors de son passage au FC Barcelone entre 2014 et 2020. Cependant, le milieu de terrain croate qui a effectué son retour au FC Séville l’été dernier, a reconnu avoir toujours eu une relation profonde et respectueuse avec Lionel Messi bien que l’Argentin n’est pas été aussi proche de lui que Marc-André Ter Stegen par exemple. Mais cela ne l’a pas empêché de s’attarder sur la situation de Lionel Messi dont l’avenir au FC Barcelone semble flou, compte tenu de sa situation contractuelle (son contrat arrivant à expiration en juin).

Rakitic veut que Messi reste quelques années au Barça