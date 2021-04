Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle grosse annonce sur l'avenir de Messi !

Publié le 25 avril 2021 à 1h30 par La rédaction

Les journées passent et le flou demeure autour de l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat cet été au FC Barcelone, le sextuple Ballon d’or n’a pas encore pris sa décision et c’est son ancien coéquipier Ivan Rakitic qui lui souhaite le meilleur et surtout de prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière.

Alors que chaque supporter du FC Barcelone est dans le doute depuis maintenant quelques mois concernant l’avenir de Lionel Messi, Ivan Rakitic son ancien coéquipier, s’est lui exprimé sur le sujet. Si la tendance semble aller vers une prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone, rien n’est vraiment encore sûr et Ivan Rakitic, souhaite à son ancien que du bonheur bien qu'il apprécierait que Messi, dont le contrat court jusqu'à la fin de la saison, décide de prolonger pour quelques années supplémentaires. Lionel Messi qui voudrait faire sa reconversion au FC Barcelone n'a pas encore pris de décision concernant son avenir.

«J'espère qu'il jouera pour le Barca pendant quelques années encore»