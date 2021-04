Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace plane au dessus de Ronald Koeman !

Publié le 25 avril 2021 à 0h00 par Th.B.

Vainqueur de la Coupe du roi avec ses hommes la semaine dernière, Ronald Koeman pourrait voir le FC Barcelone offrir les rênes de l’effectif blaugrana à Julian Nagelsmann. Les deux coachs seraient en lice pour diriger l’équipe première du Barça la saison prochaine.

Et si le FC Barcelone décidait de tourner la page Ronald Koeman à l’issue de la saison, soit à un an de l’expiration de son contrat ? Nommé par Josep Maria Bartomeu, ex-président culé qui a déposé sa démission en octobre dernier, le technicien néerlandais n’a pas été un choix de la nouvelle administration. Et bien qu’il dispose de la confiance de Joan Laporta comme il l’a assuré à plusieurs reprises en conférence de presse, Koeman pourrait voir le nouveau président du FC Barcelone lui tourner le dos d’ici la fin de la saison, Julian Nagelsmann pouvant bientôt être sur le marché, le Bayern Munich étant sur ses traces comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 13 avril.

Koeman ou… Nagelsmann ?