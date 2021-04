Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Burofax, départ… Cette grande annonce sur le feuilleton Messi !

Publié le 24 avril 2021 à 21h00 par La rédaction

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait voir son avenir s'écrire du côté de la Catalogne, le PSG et Manchester City frappant toujours à sa porte. Ivan Rakitic, son ancien coéquipier au Barça, s’est exprimé sur le feuilleton Messi.

Et si c'était le clap de fin pour Lionel Messi au FC Barcelone ? Au Barça depuis 2000, Messi voit son contrat courrir jusqu'en juin 2021. Sous l'ancienne direction et dans la foulée de l'humiliation subie par le club culé face au Bayern Munich en août 2020, l'Argentin avait demandé à ses dirigeants de le laisser partir en rompant son contrat via une clause. L'ancienne administration n'a pas accepté cette demande, un choix que le principal intéressé révélait ne pas avoir compris en septembre dernier pour Goal . Sur le départ à ce moment-là, Ivan Rakitic s'est dit surpris par la tournure des évènements pour Sport1. L'Argentin, lui, n'a pas encore décidé et souhaite attendre la fin de saison pour faire son choix.

« Leo n'est pas l'histoire du Barça, il fait partie de ce club »