Mercato - PSG : Neymar, Messi… L’énorme regret d’Ivan Rakitic pour la MSN !

Publié le 24 avril 2021 à 20h10 par La rédaction mis à jour le 24 avril 2021 à 20h16

Au FC Barcelone de 2014 à 2020, Ivan Rakitic a côtoyé la MSN pendant 3 ans et a notamment remporté une Ligue des Champions avec ce trio d’attaque. Il s’est confié ce samedi sur l’énorme regret qu’il possède concernant la MSN dissoute au moment où Neymar a choisi de rejoindre le PSG.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2014, Ivan Rakitic, 33 ans aujourd’hui, a connu une partie de la belle époque de Barcelone avec notamment son trio magique la MSN. Un ligne d'attaque qui a permis au FC Barcelone de remporter une Ligue des Champions et qui a marqué tout fan de football. Ivan Rakitic, lui, regrette cette période et s'est montré nostalgique du duo Lionel Messi-Neymar notamment, qu’il a vu jouer au quotidien.

« La MSN est la meilleure attaque qui ait jamais existé »