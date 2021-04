Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo calme la presse espagnole pour Neymar !

Publié le 24 avril 2021 à 17h45 par Th.B. mis à jour le 24 avril 2021 à 17h48

Le PSG a trouvé un terrain d’entente depuis quelque temps désormais avec Neymar pour une prolongation comme le10sport.com vous l’a souligné dernièrement. Leonardo s’est montré très clair sur ce dossier qui ne cesse d’être relancé par la presse espagnole.

Le feuilleton Neymar n’est toujours pas bouclé. C’est du moins ce que la presse espagnole s’efforce à faire croire. En effet, malgré un accord total trouvé entre le clan Neymar et les dirigeants du PSG comme le10sport.com vous l’a assuré à la mi-avril pour une prolongation le liant jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, les journaux ibériques continuent de partager sa supposée volonté de revenir au FC Barcelone dans l’optique de retrouver son ami Lionel Messi sous la tunique blaugrana, l’Argentin se rapprochant considérablement d’une prolongation au Barça . De passage au micro de Canal+ dans le cadre de la rencontre de Ligue 1 opposant Metz au PSG ce samedi, Leonardo a assuré que le club parisien était tranquille malgré le manque d’officialisation et que tout était une question de timing.

« Neymar ? Tout le monde sait déjà notre intention »