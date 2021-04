Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta préparerait un grand ménage pour Haaland !

Publié le 25 avril 2021 à 1h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait pris la décision de sortir les grands moyens afin de boucler l’arrivée d’Erling Braut Haaland à l’intersaison. Pour parvenir à remplir cet objectif, les dirigeants blaugrana prévoiraient un nettoyage considérable au sein de l’effectif de Ronald Koeman.

Les semaines passent et le feuilleton Erling Braut Haaland continue de faire couler beaucoup d’encre. En effet, alors que son client est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Mino Raiola a laissé entendre à plusieurs reprises qu’un départ du jeune buteur norvégien de 20 ans était une possibilité cet été. Ce à quoi le BvB a répondu, par le biais de son directeur sportif Michael Zorc : « Peu importe où nous finissons, Erling continuera à jouer pour nous » . D’après Marca, le FC Barcelone ferait d’Erling Braut Haaland sa priorité estivale bien que le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United et notamment le PSG soient également dans le coup. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le FC Barcelone préparerait un gros ménage au sein de son effectif.

Pas moins de six départs pour boucler l’arrivée d’Haaland ?