Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 avril 2021 à 9h45 par B.C.

Malgré les sorties de la Juventus concernant Cristiano Ronaldo, la vente du Portugais serait bel et bien envisagée au sein de l’état-major turinois.

Après avoir dominé la Serie A pendant une décennie, la Juventus se prépare à céder son trône à l’Inter, mais le pire est peut-être à venir pour le club turinois. Avec seulement deux points d’avance sur le Napoli, les hommes d’Andrea Pirlo, actuellement quatrièmes au classement, sont encore loin d’avoir assuré leur place pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Une situation qui pourrait inciter Cristiano Ronaldo à changer d’air. Le Portugais se poserait en effet des questions sur son avenir après les échecs européens successifs de son club, alors que son contrat prendra fin à l’été 2022. Le PSG et Manchester United sont annoncés comme des destinations possibles pour le quintuple Ballon d’Or, tandis que Florentino Pérez, président du Real Madrid, a d’ores et déjà écarté l’idée d’un retour de son ancienne star. Devant les caméras, la Juventus n’hésite pas à souligner l’importance sportive et marketing de Cristiano Ronaldo, laissant indiquer qu’un transfert n’est pas envisagé par la direction, mais en interne, la tendance serait radicalement différente.

La Juventus souhaiterait vendre Cristiano Ronaldo

D’après les informations divulguées par le journaliste italien Paolo Bargiggia sur son site internet, le départ de Cristiano Ronaldo est bel et bien à l’ordre du jour. John Elkann, PDG d’Exor qui détient la Juve, aurait en effet demandé à la direction turinoise de céder la star portugaise dès le prochain mercato estival en raison des coûts élevés engendrés par sa présence à la Juventus. Le club rencontre des difficultés sur le plan financier depuis le début de la crise du Covid-19 et ne pourra pas compter sur la Super Ligue pour renflouer ses caisses après l’échec de ce projet. Cristiano Ronaldo pourrait donc bel et bien être l'un des grands protagonistes du prochain mercato.