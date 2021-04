Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de poker de Laporta pour cet été !

Publié le 25 avril 2021 à 10h00 par K.V.

Recruter un arrière gauche capable de prendre la suite de Jordi Alba ou tout miser sur un joueur évoluant déjà au club ? Le casse-tête pourrait bientôt toucher à sa fin pour le FC Barcelone, qui aurait pris une décision à ce propos.

Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle, le FC Barcelone devrait être des plus actifs sur le marché des transferts cet été, notamment en ce qui concerne le secteur offensif. Mais, du côté du flanc gauche de la défense, les dirigeants du Barça ont également voulu se renforcer. Pour anticiper la succession d'un certain Jordi Alba, le profil de José Gayà a notamment été sondé. Seul bémol, le joueur de 25 ans du Valence CF a encore deux ans de contrat et il faudrait dépenser pas moins de 40M€ pour s'offrir ses services. Une somme bien trop élevée pour le FC Barcelone, qui aurait par conséquent pris la décision de se tourner vers une solution moins chère, et donc en interne, pour ce poste d'arrière gauche.

Un jeune de la Masia pour succéder à Jordi Alba !