Mercato - Barcelone : Laporta a tout prévu pour la succession de Jordi Alba !

Publié le 29 mars 2021 à 22h00 par D.M.

A la recherche d’un latéral gauche, le FC Barcelone surveillerait la situation de plusieurs joueurs à l’instar de José Gaya ou encore d’Alfonso Pedraza.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta va prendre en main plusieurs dossiers et notamment se pencher sérieusement sur le prochain recrutement. Le nouveau dirigeant devra être à l’écoute de Ronald Koeman, qui réclame des renforts au poste de défenseur central et en attaque. Mais à en croire la presse espagnole, le FC Barcelone pourrait également profiter du prochain mercato estival pour recruter un latéral gauche afin de pallier le départ probable de Junior Firpo et faire souffler Jordi Alba, titulaire indiscutable.

En cas d'échec dans le dossier Gaya, le Barça pourrait se tourner vers Pedraza