Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jordi Alba fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 10h30 par B.C.

Véritable cadre du FC Barcelone avec 373 matches professionnels au compteur, Jordi Alba ne cache pas son envie de finir sa carrière chez les Blaugrana.

Formé au FC Barcelone, Jordi Alba s’est révélé au FC Valence avant de revenir en force chez les Blaugrana à l’été 2012. Depuis, l’international espagnol s’est imposé comme un cadre du club culé, et apparaît comme un titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense. Alors qu’il fêtera ses 32 ans ce dimanche, Jordi Alba a encore quelques belles saisons devant lui, d’autant plus que son contrat avec le Barça prendra fin en juin 2024. Interrogé par le quotidien Sport sur son avenir, Jordi Alba affiche d’ailleurs un gros objectif pour sa fin de carrière.

« Le jour où je prendrai ma retraite, j'aimerais être au Barça »