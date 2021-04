Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’enflamme déjà pour la méthode Pochettino !

Publié le 25 avril 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors que le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Metz ce samedi pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1, Leonardo s’est exprimé sur la situation globale du club et notamment sur l’arrivée de Mauricio Pochettino au club et ce qu'elle a signifié pour le Paris Saint-Germain.

En janvier dernier, Mauricio Pochettino remplaçait presque au pied levé un Thomas Tuchel remercié le jour du réveillon de Noël. En l'espace de quelques semaines, bien que le club de la capitale ait connu des revers en Ligue 1, les performances du PSG en Ligue des champions ne sont pas passées inaperçues et certainement pas chez Leonardo qui s'est confié au micro de Canal+ sur l'importance de l'arrivée de Pochettino et de ce que l'entraîneur argentin a apporté jusqu'ici au PSG.

« Je pense que lui il a apporté de la tranquillité et de l’humilité »