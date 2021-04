Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, Neymar… Leonardo met les choses au clair !

Publié le 24 avril 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 avril 2021 à 19h40

Alors que les avenirs de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG ne sont toujours pas officiellement réglés, Leonardo a fait un point sur la situation des deux hommes en marge de la rencontre opposant les Parisiens à Metz ce samedi.

Ce sont les deux dossiers chauds de cette saison 2020/2021, et ils ne sont toujours pas officiellement réglés. En effet, tous deux en fin de contrat le 30 juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé doivent absolument prolonger d’ici le 30 juin prochain, faute de quoi le PSG n’aura d’autre choix que de les vendre cet été pour ne pas s’exposer au risque de les voir partir libre un an plus tard. Et dans ce contexte, la presse catalane a récemment affirmé que le FC Barcelone serait disposé à mener une offensive cet été afin de rapatrier Neymar, tandis que la presse catalane annonce fréquemment que Kylian Mbappé est l’objectif numéro 1 du Real Madrid en matière de recrutement, et ce en dépit du fait que Florentino Pérez ait dernièrement affirmé que recruter l’international français pourrait s’avérer impossible en l’état actuel en raison des pertes de son club provoquées par la pandémie de Covid-19.

« Neymar ? Tout le monde sait déjà notre intention »

Seulement voilà, si rien n’est encore bouclé pour la prolongation de Kylian Mbappé, l’international français n’ayant pas encore pris de décision définitive, les choses sont bien plus claires concernant l’avenir de Neymar. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, tout est calé entre l’international brésilien et le PSG dans l’optique d’une prolongation de son contrat jusqu’au 30 juin 2026, avec une année en option supplémentaire. Ainsi, l’officialisation du renouvellement de contrat de Neymar n’est plus qu’une question de temps. Et de son côté, Leonardo a affirmé toute sa tranquillité face à ce dossier ce samedi en marge de la rencontre des Parisiens à Metz en Ligue (victoire 3-1 du PSG). « La prolongation de Neymar ? Tout le monde sait déjà notre intention, c’est pour ça qu’on n’est pas pressés de capitaliser ce dont on a déjà commencé à parler. Il n’y a personne derrière nous, on est vraiment tranquilles, et le rapport est très bon et très franc. On va arriver au moment de décider bien sûr, parce que c’est important d’avoir les choses au clair pour le futur, mais le futur aujourd’hui, c’est d’ici au 29 mai et on espère que ce sera la finale de la Champions League », a assuré le directeur sportif du PSG à Canal+ .

« Mbappé ? Tout le monde parle. Sa décision va arriver »