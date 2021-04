Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta se lance sur les traces d'une grande pépite !

Publié le 25 avril 2021 à 16h00 par K.V.

Recruter un crack est toujours un atout pour les gros clubs européens. C'est pourquoi le FC Barcelone observerait Andrija Radulovic, jeune attaquant qui performer du côté de la Serbie.

Alors que le FC Barcelone est attendu au tournant au cours de la prochaine période de mercato, les dirigeants catalans envisagent de renforcer l'effectif sur de nombreux postes, à commencer par le secteur offensif. Et même si le Barça se penche déjà sur plusieurs dossiers absolument colossaux tels que ceux d'Erling Haaland et de Memphis Depay, les Blaugrana ne sont absolument pas contre l'idée de mettre la main sur une pépite et ce, à moindre coût. Le jeune joueur en question n'est autre qu'Andrija Radulovic.

Andrija Radulovic a l'embarras du choix !