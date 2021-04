Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un départ à 0€ se précise pour l'été prochain !

Publié le 25 avril 2021 à 15h15 par K.V.

Écarté du groupe professionnel depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré, Thomas Basila devrait profiter d'arriver à la fin de son contrat pour se relancer dans un tout autre club. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent.

À son arrivée au poste d'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a fait le choix d'écarter trois joueurs du groupe professionnel. Parmi eux se trouve un certain Thomas Basila. À seulement 21 ans, le jeune défenseur ne peut que constater que sa carrière est au point mort. Heureusement pour lui, il arrive au terme de son contrat le liant à Nantes. Et malgré son cruel manque de temps de jeu, Thomas Basila attiserait la convoitise de quelques clubs en France.

Angers, Strasbourg... Un point de chute en France pour Basila ?