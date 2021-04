Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de cet indésirable totalement scellé ?

Publié le 25 avril 2021 à 14h00 par K.V.

Après un départ avorté cet hiver, Junior Firpo pourrait être poussé vers la sortie dès cet été, les dirigeants du FC Barcelone ayant décidé de miser sur un autre jeune joueur à son poste.

Alors que le casse-tête du successeur de Jordi Alba est sur toutes les lèvres du côté du FC Barcelone, la possibilité de recruter un joueur semble avoir été abandonnée, comme l'a révélé Mundo Deportivo , les dirigeants catalans ne voulant pas dépenser le moindre centime pour le poste de latéral gauche. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils opteraient davantage pour une option en interne, à savoir de miser sur Alejandro Balde, un jeune défense de la Masia. Au milieu de tout ça, il y en un qui a été oublié en la personne de Junior Firpo. Recruté à l’été 2018 en provenance du Real Betis, l’Hispano-dominicain de 24 ans n'est jamais parvenu à s'imposer. Alors qu'il aurait pu profiter de ce nouveau rebondissement pour s'affirmer comme le véritable successeur de Jordi Alba, la tendance semble être tout autre au sein du FC Barcelone.

Junior Firpo poussé vers la sortie !