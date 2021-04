Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Cristiano Ronaldo est lancée

Publié le 25 avril 2021 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 25 avril 2021 à 12h57

Régulièrement annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo n'est plus intouchable aux yeux des dirigeants de la Juventus. Alors que le Real Madrid a fermé la porte à son retour, le PSG et Manchester United resteraient à l’affût pour le quintuple Ballon d’Or, mais son transfert est encore loin d’être acté dans le contexte actuel.

Entre Cristiano Ronaldo et la Juventus, c’est un parallèle étrange qui s’est mis en place cette saison. Si l’attaquant désormais âgé de 36 ans enchaîne les prestations de haute volée, avec 32 buts au compteur en 38 apparitions, son club n’a pas la même réussite. La Juve a vécu une nouvelle désillusion européenne en sortant dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Porto (1-2, 3-2) et s’apprête à céder son trône national à l’Inter Milan. Une saison décevante qui pourrait virer au cauchemar si les Bianconeri ne parvenaient pas à obtenir leur ticket pour la prochaine édition de la C1. La Juventus possède deux points d’avance sur le Napoli, cinquième, mais est encore loin d’avoir assuré sa place dans le quatuor de tête. Une situation qui pourrait amener Cristiano Ronaldo à plier bagage dès le prochain mercato estival, alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. Le Portugais a été désigné comme le coupable idéal après l’élimination contre Porto le 9 mars dernier et apparaît plus comme un problème plutôt qu’un atout aux yeux de certains, en raison de ses émoluments colossaux dans le contexte actuel.

Juventus-Cristiano Ronaldo, un divorce acté ?

Les rumeurs sont donc rapidement apparues concernant l’avenir du mythique numéro 7, obligeant la Juventus à sortir du silence pour protéger sa star. « Il n'est pas seulement un footballeur, un athlète, un sportif, mais c'est un personnage complet, du plus haut niveau, de la plus haute lignée, et je pense que son salaire comprend tellement de choses qui vont au-delà des buts qu'il marque, de la manière dont il joue, mais surtout pour ce qu'il représente pour un club qui le signe, pour des millions et des millions de fans , confiait le directeur sportif Fabio Paratici au micro de la Sky il y a quelques jours. Je pense qu'il y a des recherches qui disent qu'il est la personne la plus connue au monde, de là découle toute une série de considérations, donc c'est un discours à part, comme pour quelques personnages publics, pas seulement des sportifs. J'appelle ça des personnages planétaires qui sortent d'une logique du football, du sport. » Un statut qui pourrait ne pas suffire à convaincre les hauts-dirigeants de la Juventus de conserver Cristiano Ronaldo. D’après les informations divulguées par le journaliste italien Paolo Bargiggia, John Elkann, PDG d’Exor qui détient la Juve, aurait demandé à la direction turinoise de préparer le départ de l’attaquant portugais dès cet été. Au sein de l’état-major, la présence de Cristiano Ronaldo serait en effet désormais perçue comme un fardeau en raison du poids colossal que représente son salaire annuel net estimé à 31M€ sur les finances du club. Un constat qui n’a pas changé avec la crise persistante du Covid-19 et l’échec du lancement de la Super Ligue qui aurait permis à la Juve de renflouer ses caisses.

PSG, Manchester United… Les pistes envisagées

Cristiano Ronaldo ne semble donc plus intouchable à la Juventus, ce qui pourrait arranger ses affaires puisque le quintuple Ballon d’Or aurait également décidé de mettre fin à son aventure italienne selon CalcioMercato.it . Une décision qui pourrait être irrévocable si la Juve ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des champions. De son côté, Paolo Bargiggia avance que la star serait déçue de son passage à Turin et estimerait que sa direction n’a pas tenu ses promesses en terme de recrutement. Jorge Mendes étudierait ainsi les pistes qui se présentent pour permettre à son client de rebondir dans un nouveau projet ambitieux. D’après la Gazzetta dello Sport , les contacts auraient d’ores et déjà été entamés avec Manchester United dans l’optique d’un retour à Old Trafford. Le célèbre agent serait également en discussion avec le PSG comme l’annonçait en mars Le Parisien . Jorge Mendes et Nasser Al-Khelaïfi entretiennent d’excellentes relations, permettant ainsi au club de la capitale d’être informé de la situation de l’ancienne star du Real Madrid, l’un des grands objectifs des Qataris depuis leur venue. En cas de départ de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas tranché pour son avenir comme vous le révélait le10sport.com, l’idée de miser sur Cristiano Ronaldo ne serait donc pas exclue, et le PSG dispose de plusieurs arguments pour convaincre la Juventus avec la présence de Mauro Icardi et Moise Kean dans ses rangs.

La porte du Real Madrid est fermée