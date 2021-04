Foot - Mercato - OM

Mercato : Après l'OM, l'Arabie Saoudite veut racheter un autre club de L1 !

Publié le 25 avril 2021 à 12h00 par A.M.

Placés sous la protection du Tribunal de Commerce, les Girondins de Bordeaux sont en grand danger et attendent qu'un investisseur se positionne. Et le sauveur pourrait venir d'Arabie Saoudite.

Par le biais d'un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont annoncé qu'alors que « le FC Girondins de Bordeaux est fortement impacté, King Street, son actionnaire, après avoir investi 46 M€ dans le Club depuis son rachat, a fait savoir qu’il ne souhaite plus soutenir le Club et financer ses besoins actuels et futurs ». Une situation qui a poussé le président bordelais, Frédéric Longuepée, à placer le club sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Autrement dit, deux options s'offrent désormais aux Girondins : le dépôt de bilan ou le rachat du club par un investisseur. Bruno Fiévet, homme d'affaires français, s'est déjà positionné, tandis que comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Alain Giresse a été missionné par le maire de Bordeaux afin de trouver une solution.

Turki Al Sheikh en contact pour racheter Bordeaux ?