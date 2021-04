Foot - Mercato

EXCLU : Alain Giresse à la rescousse des Girondins de Bordeaux ?

Publié le 24 avril 2021 à 22h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations, la Mairie de Bordeaux tente de se mobiliser pour trouver un repreneur. Alain Giresse aurait même été sollicité.

La situation est grave du côté de Bordeaux. Le propriétaire américain, King Street, jette l’éponge. Le club a été placé sous la protection du tribunal de commerce. Un véritable cauchemar pour les supporters qui ne s’attendaient pas du tout à une telle décision de l’actionnaire principal. Si la situation économique compliquée du club n’était qu’un secret de polichinelle, l’abandon de King Street ne faisait pas du tout partie du programme. Face à un tel constat d’échec, la Mairie de Bordeaux souhaite se mobiliser.

Une mission de sauvetage