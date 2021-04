Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace Real Madrid plane dans le dossier Mbappé !

Publié le 24 avril 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors que Florentino Pérez s’est montré abattu quant à une potentielle venue de Kylian Mbappé mercredi soir, le président du Real Madrid ne perdrait clairement pas espoir concernant le transfert de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé ne cesse d’être lié au Real Madrid ces derniers temps alors qu’en parallèle, sa prolongation de contrat au PSG ne semble pas avancer. Comme le10sport.com vous l’a assuré à la mi-avril, Neymar va être lié au PSG jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option. De quoi permettre à la presse espagnole de s’enflammer pour une potentielle arrivée de Kylian Mbappé à l’intersaison, le PSG pouvant se trouver dos au mur et obligé de vendre au prix fort son attaquant vedette au risque de le laisser filer libre de tout contrat un an plus tard. Au micro de la Cadena SER , Florentino Pérez a assuré mercredi soir que sans les revenus extraordinaires de la Super Ligue, le Real Madrid ou n’importe quel autre club rencontreraient de grosses difficultés afin de mener à bien une opération de cette envergure. Cependant, cela pourrait être qu’un discours de façade.

Le Real Madrid toujours confiant pour Mbappé !