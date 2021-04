Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez jette un froid sur l'avenir de Vinicius Jr !

Publié le 24 avril 2021 à 10h00 par A.D.

Alors qu'il comptait sur la Super Ligue pour renflouer ses caisses, Florentino Pérez a fait une terrible annonce sur l'avenir de Vinicius Jr. Comme l'a expliqué le président du Real Madrid, il pourrait être contraint de laisser filer son attaquant brésilien si son nouveau projet ne voyait pas le jour.

Dimanche dernier, le Real Madrid, le Barça et dix autres colosses européens avaient annoncé la création de la Super Ligue. Un projet qui pouvait permettre à ces équipes de se refaire sur le plan économique. Toutefois, cette nouvelle compétition n'a plus que de faibles chances de voir le jour car les membres se sont retirés un à un. Interrogé par AS ce samedi, Florentino Pérez a analysé l'impact de ce flop. Et comme l'a expliqué le président du Real Madrid, il pourrait être dans l'obligation de céder Vinicius Junior, comme le Barça pourrait être contraint de se séparer de Pedri.

«On verra si certains ne seront pas obligés de vendre leurs meilleurs joueurs»