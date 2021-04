Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris ses dispositions pour Mbappé

Publié le 24 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son engagement envers le club parisien. De quoi permettre au Real Madrid de garder espoir pour le transfert du champion du monde.

Et si le feuilleton Mbappé perdurait jusqu’à la fin de la saison ? Contrairement à Neymar qui s’est mis d’accord avec le PSG pour une prolongation de contrat le liant au club jusqu’en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire comme le10sport.com vous l’a assuré dernièrement, Mbappé semble temporiser alors que le Real Madrid reste en embuscade bien que le président Florentino Pérez ait fait savoir à la Cadena SER qu’il serait très difficile pour le club merengue de mener à bien une opération de cet acabit cet été sans les revenus de la Super Ligue. Le Real Madrid est cependant prêt à frapper.

Le Real Madrid se fait discret, mais…