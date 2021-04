Foot - Mercato - Bordea

Mercato : Enorme coup de tonnerre à Bordeaux !

Publié le 22 avril 2021 à 18h43 par La rédaction mis à jour le 22 avril 2021 à 18h44

Propriétaire des Girondins de Bordeaux depuis un peu plus d'un an, King Street annonce son retrait ! Le club au scapulaire se retrouve en grand danger et a été placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La crise frappe très fort à Bordeaux. Déjà mal engagé sportivement avec une réelle menace de relégation, les Girondins sont désormais en grand danger pour leur survie. Et pour cause, par le biais d'un communiqué, le club annonce qu'alors que « le FC Girondins de Bordeaux est fortement impacté, King Street, son actionnaire, après avoir investi 46 M€ dans le Club depuis son rachat, a fait savoir qu’il ne souhaite plus soutenir le Club et financer ses besoins actuels et futurs . » Une situation qui a poussé le président, Frédéric Longuépée, à placer le club sous la protection du Tribunal de commerce. « Un mandataire ad hoc a été nommé, il sera chargé d’assister le FC Girondins de Bordeaux dans sa recherche d’une solution durable », ajoute le communiqué publié par le club au scapulaire qui se retrouve en très grand danger.