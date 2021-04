Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid: Guardiola prévient Zidane pour cette star !

Publié le 25 avril 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que Raheem Sterling serait dans le collimateur du Real Madrid, Pep Guardiola, le coach de Manchester City, a lâché ses vérités sur sa situation.

Alors qu’il faisait partie des pièces maîtresses de Pep Guardiola ces dernières saisons, Raheem Sterling a aujourd’hui du mal à s’imposer en tant que titulaire à Manchester City. Toutefois, il figurerait tout de même dans le collimateur du Real Madrid. Interrogé au micro de Sky Sports , Pep Guardiola s'est prononcé sur la situation de Raheem Sterling et a expliqué qu'il n'était pas pessimiste quant à l’avenir de son attaquant.

«Raheem Sterling doit être prêt à montrer sa qualité»