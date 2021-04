Foot - Mercato - OM

Mercato : Et si Arkadiusz Milik lâchait l’OM pour le PSG !

Publié le 25 avril 2021 à 16h30 par Bernard Colas

Après ses excellents débuts à l’OM, Arkadiusz Milik est déjà annoncé sur le départ. Alors qu’il disposerait d’une clause dans son contrat lui permettant de plier bagage pour seulement 12M€, les clubs européens pourraient s’arracher le Polonais cet été, y compris le PSG.

L’Olympique de Marseille a fait le bon choix cet hiver en misant sur Arkadiusz Milik. Mis de côté à Naples en raison de sa situation contractuelle, l’attaquant polonais a réussi ses débuts dans la cité phocéenne en inscrivant 6 buts lors de ses 12 premières apparitions toutes compétitions confondues, mais cette efficacité pourrait déjà provoquer son départ. D’après la presse italienne, Milik dispose en effet d’une clause estimée à 12M€ dans son contrat lui permettant de plier bagage dès le prochain mercato estival, amenant la plupart des cadors italiens à suivre de près ses prestations en France. La Juventus, l’AS Rome, l’Inter et la Fiorentina seraient notamment à l’affût, tout comme l’Atlético de Madrid en Espagne. Et ce dimanche, Tuttosport a fait une révélation qui devrait inquiéter un peu plus les supporters de l’OM.

Le PSG attentif à la situation de Milik ?

D’après les informations du quotidien transalpin, le PSG songerait également à se positionner sur Arkadiusz Milik durant le prochain mercato estival. Le club de la capitale pourrait perdre Mauro Icardi, également courtisé par la Juventus, et Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton, et pourrait ainsi être dans l’obligation de recruter un nouvel attaquant. L’intérêt de Leonardo pour Milik n’est pas nouveau puisque le Corriere dello Sport évoquait dès le mois de septembre 2020 cette piste pour le Paris Saint-Germain. Il n’y aurait pour l’heure encore aucune offre concrète pour le Polonais, mais l’OM voit arriver ici une nouvelle menace pour un joueur faisant l’unanimité dans les rangs phocéens.

