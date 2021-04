Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir se battre pour le successeur de Kamara... face à l'ASSE !

Publié le 25 avril 2021 à 19h10 par K.V.

Contrat bientôt prolongé, prétendants nombreux et renommés... Si Pablo Longoria et l'OM souhaitent mettre la main sur Lucien Agoumé, il va leur falloir être des plus convaincants.

Si Boubacar Kamara, dont l'avenir n'est toujours pas fixé mais dont la côté sur le marché des transferts ne cesse de grimper, venait à quitter l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens aimeraient grandement que son successeur soit un certain Lucien Agoumé. Comme l'explique Le Dauphiné , Pablo Longoria apprécierait le profil du jeune milieu de terrain français de seulement 19 ans. Pour autant, l'ancien joueur de Sochaux, actuellement prêté à La Spezia, est toujours lié à l'Inter Milan et son contrat serait même en passe d'être prolongé, comme le révèle FC Inter News . Malgré cela, le club pensionnaire de Serie A ne serait pas contre l'idée de prêter Lucien Agoumé une année supplémentaire ou de profiter de sa côte pour le vendre et récolter un tant soit peu d'argent. De quoi attirer les convoitises, au grand dam de l'OM.

ASSE, Bayern... L'OM à la lutte pour Agoumé !