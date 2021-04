Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour sa nouvelle piste à 0€ ?

Publié le 25 avril 2021 à 19h45 par A.C.

Ancien du Milan AC, Leonardo semble y avoir plusieurs pistes chaudes, pour renforcer le Paris Saint-Germain.

Ces dernières années, Leonardo a plusieurs fois été lié à des joueurs ou anciens joueurs du Milan AC, club dont il a été joueur, entraineur puis directeur sportif. C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, tout proche d’arriver au PSG lors du mercato estival 2019. A l’époque, Leonardo avait offert 20M€ plus Alphonse Areola pour le gardien italien, une offre finalement refusée par le Milan AC. Mais un autre nom a fait surface ! Plusieurs médias italiens ont en effet évoqué un intérêt concret du PSG pour Hakan Çalhanoğlu, qui se retrouve à quelques semaines de la fin de son contrat.

Çalhanoğlu influencé par Ibrahimovic ?