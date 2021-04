Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vieille connaissance de Leonardo vient contrarier ses plans !

Publié le 19 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Souhaitant aller piocher au Milan AC, son ancien club, pour renforcer le PSG, Leonardo pourrait toutefois connaitre certains échecs.

Préparant le recrutement estival du PSG, Leonardo regarde un peu partout pour trouver de bons coups. Et dans sa volonté de se tourner vers des joueurs libres et ainsi disponibles gratuitement, le directeur sportif parisien se tournerait vers un club qu’il connait très bien, le Milan AC. Depuis plusieurs mois, il est annoncé que le PSG suit Gianluigi Donnarumma, un intérêt qui serait toujours d’actualité. Et autre joueur lombard à être dans le viseur parisien : Hakan Calhanoglu.

« Nous sommes confiants »