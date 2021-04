Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste à 0€ !

Publié le 18 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Toujours très actif sur le marché italien, Leonardo s'intéresserait désormais au milieu de terrain de l'AC Milan, Hakan Calhanoglu dont contrat s'achève en juin prochain.

Cet été, le Paris Saint-Germain cherchera une nouvelle fois à densifier son entrejeu. En effet, bien qu'Idrissa Gueye et Leandro Paredes donnent satisfaction depuis la nomination de Mauricio Pochettino, tandis que Marco Verratti reste un élément indispensable du PSG, Leonardo tentera de renforcer ce secteur de jeu. Et il faudra se montrer malin puisque les moyens du club de la capitale seront encore limités à cause de la crise actuelle.

Le PSG sur Hakan Calhanoglu ?