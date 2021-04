Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a choisi la prochaine star du projet QSI !

Publié le 18 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Neymar est tout proche de fixer son avenir avec le PSG, l’attaquant brésilien aurait déjà choisi un renfort offensif de taille si Kylian Mbappé venait à quitter la capitale l’été prochain.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il ne s’agit plus que d’une question de jours pour que le PSG officialise la prolongation de Neymar jusqu’en juin 2026, mais l’opération est nettement plus compliquée pour Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant français est réticent à l’idée de prolonger sur le long terme, craignant d’être bloqué s’il envisage de rallier l’étranger dans quelques années. En clair, Mbappé pourrait donc quitter le PSG dès cet été… mais qui viendrait alors le remplacer ?

Neymar opte pour Vinicius Junior

Comme l’a annoncé Ok Diario samedi, Neymar aurait déjà une préférence pour renforcer l’attaque du PSG si Mbappé venait à partir. Et il s’agirait de l’un de ses compatriotes brésiliens, évoluant actuellement au Real Madrid : Vinicius Junior. Proche de lui, Neymar aurait d’ailleurs déjà évoqué la possibilité d’une arrivée au PSG avec le joueur de Zinedine Zidane. Et Vinicius pourrait donc être la prochaine star du club…