Mercato - PSG : Une opportunité en or pour Leonardo avec Paulo Dybala !

Publié le 25 avril 2021 à 22h15 par K.V.

Alors que son contrat expire en juin 2022, l'avenir de Paulo Dybala est encore des plus incertains.

En grande difficulté du côté de la Juventus, où il a enchainé le Covid-19, un virus intestinal et des blessures, Paulo Dybala va désormais devoir se concentrer sur son jeu, mais pas que. En effet, son contrat le liant à la Juventus se termine dans un peu plus d’un an et son avenir semble scellé. Du moins, c'est ce qu'avance la presse italienne, qui évoque un départ certain cet été en cas de non prolongation. Libre aux dirigeants de la Juventus de prolonger l'Argentin ou non. En attendant, Leonardo et le Paris Saint-Germain garderaient un œil sur la situation de Paulo Dybala, en vu d'un possible échange avec Mauro Icardi.

Pour Dybala, rien n'est fait !