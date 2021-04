Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un plan précis pour Arkadiusz Milik !

Publié le 26 avril 2021 à 14h15 par B.C.

Ce dimanche, la presse italienne a révélé un intérêt du PSG pour Arkadiusz Milik, dont l’avenir est incertain à l’OM. Une piste qui pourrait être activée par Leonardo en cas de départ de Moise Kean.

Recruté par Pablo Longoria cet hiver, Arkadiusz Milik apporte satisfaction à l’OM. Le Polonais a déjà inscrit 6 buts en 12 matches et a permis au club phocéen de se relancer en Ligue 1. Cependant, l’aventure marseillaise de Milik pourrait rapidement prendre fin. Une clause présente dans son contrat lui permettrait en effet de quitter l’OM pour seulement 12M€ lors du prochain mercato estival, ce qui n’a pas échappé à ses nombreux prétendants. La Juve, l’AS Roma et l’Atlético de Madrid seraient notamment sur les rangs, tout comme le PSG d’après les informations divulguées par Tuttosport ce dimanche. Et Leonardo aurait un plan précis dans ce dossier.

Arkadiusz Milik visé par le PSG pour remplacer Moise Kean ?